Wetzel und Bär führen die FDP-Liste an

Mit 23 Kandidaten, darunter drei Frauen, geht die FDP in die Gemeinderatswahl am 9. Juni. Das ist das Ergebnis des „Listenparteitags“, den die Liberalen im Café Florian am Marktplatz durchgeführt haben. Das Durchschnittsalter liegt bei 52 Jahren, wobei der älteste Bewerber Prof. Dr. Günter Müller (Jahrgang 1948) aus dem Wohnbezirk Hohensachsen/Ritschweier ist. Der jüngste Kandidat ist der Student Paul Renner (2004) aus Lützelsachsen.