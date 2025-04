Kompany: «Wir haben auch Bock auf Kämpfen»

Mailand (dpa) - Nach dem Frust-Aus in der Champions League findet es Trainer Vincent Kompany von Vorteil, dass rasch in der Bundesliga die nächste Aufgabe auf seinen FC Bayern München wartet. Das sei der Job, sagte der Belgier vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim. «Es ist gar nicht so schlecht, dass wir so schnell wieder spielen.»