Konzertreihe mit Tausenden Künstlern beginnt im Kloster
Mehr als 3.000 Künstler treten beim Rheingau Musik Festival an 26 Orten auf. Das Eröffnungskonzert erklingt in einer mittelalterlichen Basilika bei Eltville. Was erwartet Musikfans im Festivalsommer?
Eltville (dpa/lhe) - Mit einem feierlichen Eröffnungskonzert im Kloster Eberbach bei Eltville hat das Rheingau Musik Festival begonnen. Zu hören waren das hr-Sinfonieorchester und die französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary.
Erwartet wurde in der mittelalterlichen Klosterbasilika unter anderem Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), auch um dem hr-Sinfonieorchester den mit 45.000 Euro dotierten Hessischen Kulturpreis 2025 zu übergeben. Das Musikensemble zeichnet sich nach Rheins Worten unter anderem mit seinen an Kinder gerichteten Familienkonzerten aus.
Mehr als 3.000 Künstler und 26 Spielstätten
Als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen geht das Festival mit rund 150 Veranstaltungen und mehr als 3.000 Künstlern an 26 Spielstätten über die Bühne. Insgesamt gibt es laut den Veranstaltern rund 130.000 Eintrittskarten. Zu den Spielstätten zählen auch Weingüter und Schlösser sowie ein Museum, ein Theater und ein Gestüt.
Bis zum 5. September soll bei der 39. Auflage des Festivals viel klassische Musik erklingen, aber auch Pop und Jazz. Vor allem Sponsoren, Kartenverkauf und ein Förderverein finanzieren den Konzertreigen. Die Gesamtkosten belaufen sich laut den Veranstaltern wieder auf acht Millionen Euro. Der hessische Landeszuschuss liegt dabei traditionell bei 25.000 Euro.