Know-how für die Rüstung

Kooperation: ZF und Diehl Defence arbeiten zusammen

Der Autozulieferer ZF und Diehl Defence bündeln ihre Ingenieurskraft für Verteidigungsprojekte. Welche Systeme dabei entwickelt werden, bleibt geheim.

Der Autozulieferer arbeitet künftig auch mit Diehl Defence zusammen. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Der Autozulieferer arbeitet künftig auch mit Diehl Defence zusammen. (Archivbild)

Friedrichshafen/Überlingen (dpa) - Der Autozulieferer ZF arbeitet an Entwicklungsprojekten für den Rüstungskonzern Diehl Defence am Bodensee mit. Das Unternehmen erbringt ab sofort sogenannte Engineering-Dienstleistungen für Diehl, wie eine ZF-Sprecherin in Friedrichshafen mitteilte. Dabei gehe es um technische Entwicklungsarbeit - von ersten Konzepten bis zum Testen von Komponenten und Systemen. 

ZF bringt nach eigenen Angaben seine Erfahrung bei der Entwicklung, Erprobung und Herstellung komplexer technischer Systeme ein. Ziel sei es, Entwicklungszeiten zu verkürzen und neue Lösungen für Verteidigungsanwendungen schneller zu entwickeln. 

Projekte bleiben geheim 

Welche konkreten Verteidigungsprojekte ZF unterstützt und welche Systeme dabei entwickelt werden, blieb offen. Zu konkreten Projekten oder Kooperationsinhalten könne aus Gründen der Vertraulichkeit keine Angaben gemacht werden, so die Sprecherin weiter. 

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Diehl ist unter anderem wegen seiner Luftabwehrsysteme bekannt. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Diehl ist unter anderem wegen seiner Luftabwehrsysteme bekannt. (Archivbild)

Diehl Defence bleibe für die Anforderungen an die Systeme und deren Integration in den Verteidigungsbereich verantwortlich. ZF unterstütze das Unternehmen bei ausgewählten Entwicklungsaufgaben. Dazu gehörten auch Prüfstände, Simulationen und Testmethoden, mit denen Komponenten unter möglichst realistischen Bedingungen erprobt werden.

Kurze Wege am Bodensee 

ZF-Fachkräfte sollen zudem direkt vor Ort in Überlingen mit den Entwicklungsteams von Diehl Defence zusammenarbeiten. Wie viele es sind, teilte das Unternehmen nicht mit. Die räumliche Nähe zwischen den Standorten Friedrichshafen und Überlingen (circa 30 Kilometer) ermögliche kurze Abstimmungswege und eine engere Zusammenarbeit, teilte ZF mit.

Diehl Defence und ZF sind am Bodensee fest verwurzelt: Diehl stattet derzeit die Armeen von 21 Nationen mit dem Flugabwehrsystem IRIS-T SLM aus, darunter Deutschland und die Ukraine. Der Autozulieferer ZF ist vor allem für seine Antriebs- und Fahrwerktechnik bekannt.

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