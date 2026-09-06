Kopfverletzung nach «Spaßfight» unter Freunden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist eine Rangelei unter Freunden für einen der Beteiligten im Krankenhaus geendet. Passanten hätten in der Nacht zum Samstag eine heftige Prügelei zwischen den beiden Männern vor dem Schlachthof gemeldet, teilte die Polizei mit. Durch einen Faustschlag sei einer der beiden ins Taumeln geraten, zu Boden gestürzt und mit dem Hinterkopf auf dem Bordstein aufgeschlagen. Dadurch habe er sich eine blutende Kopfplatzwunde zugezogen und das Bewusstsein verloren.