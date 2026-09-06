Kriminalität

Kopfverletzung nach «Spaßfight» unter Freunden

Blutende Kopfwunde und Krankenhaus: Eine Rangelei unter Freunden endet blutig und mit einem Rettungs- und Polizeieinsatz.

Der 39-Jährige trug eine blutende Kopfplatzwunde davon und kam ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 39-Jährige trug eine blutende Kopfplatzwunde davon und kam ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist eine Rangelei unter Freunden für einen der Beteiligten im Krankenhaus geendet. Passanten hätten in der Nacht zum Samstag eine heftige Prügelei zwischen den beiden Männern vor dem Schlachthof gemeldet, teilte die Polizei mit. Durch einen Faustschlag sei einer der beiden ins Taumeln geraten, zu Boden gestürzt und mit dem Hinterkopf auf dem Bordstein aufgeschlagen. Dadurch habe er sich eine blutende Kopfplatzwunde zugezogen und das Bewusstsein verloren. 

Der 39 Jahre alte Schläger habe sofort Erste Hilfe geleistet und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei dem 37-Jährigen gewartet. Die beiden Männer hätten angegeben, befreundet zu sein und nur einen «Spaßfight» gemacht zu haben. Der Sturz sei ein Unfall gewesen. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte das Polizeirevier verlassen. Der Verletzte wurde im Krankenhaus stationär behandelt, schwerere Verletzungen wurden ausgeschlossen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einbruchsversuch endet mit Blutlache - und erneuter Haft
Kriminalität

Einbruchsversuch endet mit Blutlache - und erneuter Haft

Ein Mann wird aus der Haft entlassen. Wenige Tage darauf sitzt er schon wieder hinter Gittern - nach einem blutigen Wohnungseinbruch.

07.07.2026

Mannheim: Prügelei in Straßenbahn nach Streit um Fahrrad 
Streit, Ohrfeigen, Krankenhaus

Mannheim: Prügelei in Straßenbahn nach Streit um Fahrrad 

Ein eskalierter Streit zwischen zwei Männern hat in Mannheim einen Polizeieinsatz und einen Krankenhausaufenthalt ausgelöst.

13.01.2026

Fahrt mit Freunden endet für jungen Biker tödlich
Gegen Ampelmast geprallt

Fahrt mit Freunden endet für jungen Biker tödlich

Drei Freunde sind mit ihren Motorrädern in Freiburg unterwegs. An einer Ampel kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

26.10.2025

Streit über Bundestagswahl endet im Krankenhaus
Landkreis Konstanz

Streit über Bundestagswahl endet im Krankenhaus

Nach einer Fasnachtsveranstaltung geraten mehrere Männer in einen Streit über die anstehende Bundestagswahl. Die Situation eskaliert.

22.02.2025

Polizeieinsatz

Streit in Disko endet mit Verkehrsunfall

26.01.2024