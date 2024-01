Streit in Disko endet mit Verkehrsunfall

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Streit in einer Frankfurter Diskothek in der Nacht zum Freitag hat mit dem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn geendet. Zunächst sei ein 30-Jähriger mit einem Mitarbeiter der Disko aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vor die Tür geschoben, kurz darauf stieg der Mann in sein Auto und fuhr auf die Mitarbeiter des Nachtclubs im Bahnhofsviertel zu. Diese konnten auf den Gehweg ausweichen, der Mann fuhr weiter und prallte gegen die Straßenbahn. Sein Auto wurde gegen Verkehrsschilder geschleudert, eines davon fiel in ein Schaufenster. Die Polizei stellte später fest, dass er einen gefälschten Führerschein hatte.