Kopfverletzung und Prellungen bei Notbremsung von Linienbus

Offenbach (dpa/lhe) - Drei Passagiere eines Linienbusses sind am Montagmorgen in Offenbach bei einer Notbremsung leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben musste der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung durchführen, weil ein Schüler mutmaßlich bei Rot eine Ampel überquerte.

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Platzwunde und Prellungen

Daraufhin bremste der Busfahrer stark ab, was einige Passagiere zum Sturz brachte, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch habe eine kleine Kopfplatzwunde erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, bei zwei weiteren Menschen sei es zu Prellungen gekommen, sagte ein Sprecher.