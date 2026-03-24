Kopfverletzung und Prellungen bei Notbremsung von Linienbus
Ein Schüler soll bei Rot über die Straße gelaufen sein, ein Bus muss plötzlich bremsen. Durch die Gefahrenbremsung verletzen sich drei Passagiere, der Junge bleibt unversehrt.
Offenbach (dpa/lhe) - Drei Passagiere eines Linienbusses sind am Montagmorgen in Offenbach bei einer Notbremsung leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben musste der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung durchführen, weil ein Schüler mutmaßlich bei Rot eine Ampel überquerte.
Platzwunde und Prellungen
Daraufhin bremste der Busfahrer stark ab, was einige Passagiere zum Sturz brachte, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch habe eine kleine Kopfplatzwunde erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, bei zwei weiteren Menschen sei es zu Prellungen gekommen, sagte ein Sprecher.
Der Schüler habe sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, sei aber später von der Polizei gefunden worden. Er blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.