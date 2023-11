Kreislauf-Erkrankungen bringen Männer ins Klinikbett

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am häufigsten liegen Männer wegen Krankheiten des Kreislaufsystems im Bett eines hessischen Krankenhauses. Im vergangenen Jahr waren 98.200 Männer und damit jeder sechste männliche Patient davon betroffen, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag anlässlich des Weltmännertags am 3. November mitteilte. Auf dem zweiten Platz folgten Krankheiten des Verdauungssystems (65 500). Verletzungen und Vergiftungen lagen mit einer Patientenzahl von 58.200 Männern auf Rang drei. Insgesamt wurden 594.000 Männer behandelt, damit lag ihr Anteil an der Gesamtpatientenzahl bei 47,7 Prozent.