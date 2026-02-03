Kretschmann hält wenig vom Beamtenstatus für Lehrer

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält wenig vom Beamtenstatus von Lehrerinnen und Lehrern. «Nein, den braucht es eigentlich nicht», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart auf die Frage eines Journalisten, ob es den Beamtenstatus für Lehrer denn unbedingt brauche. «Das muss man nicht als hoheitliche Aufgabe organisieren, es gibt ja auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer, die können ihren Beruf genauso ausüben.» Es gebe keine tieferen Gründe für den Beamtenstatus. «Man kann das auch anders machen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Trotzdem hält er die Debatte nach eigenen Worten für nicht zielführend, weil alle Länder dann auf die Verbeamtung der Pädagogen verzichten müssten, dazu fehle aber die Bereitschaft.

Knackpunkt Länderkonkurrenz

Der Beamtenstatus sei attraktiv, kein Bundesland könne sich erlauben, Lehrerinnen und Lehrer an die Konkurrenz zu verlieren, sagte Kretschmann, der selbst Lehrer war und bald aus dem Amt scheidet. Auch sei der Abschied von der Verbeamtung bereits versucht worden, allerdings habe man wieder zurückrudern müssen. Die damalige Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Heide Simonis (SPD), hatte in den 90er Jahren in ihrem Land einen Sonderweg beschritten und Lehrer nur noch als Angestellte und nicht als Beamte eingestellt. Von 2001 an wurden Lehrer auch in Schleswig-Holstein wieder verbeamtet.