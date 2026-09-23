Neues Leben nach der Politik

Kretschmann hat im Ruhestand mehr als fünf Kilo abgenommen

Baustellen statt Regierungsgeschäfte: In einem TV-Interview verrät Ex-Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wie sich sein Alltag verändert hat.

Seit vier Monaten ist Winfried Kretschmann im Ruhestand. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Seit vier Monaten ist Winfried Kretschmann im Ruhestand. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr Bewegung statt Ministerpräsidenten-Alltag: Winfried Kretschmann (Grüne) hat seit seinem Abschied aus der Politik nach eigenen Angaben mehr als fünf Kilogramm abgenommen. «Ich habe jetzt über fünf Kilo abgenommen, ich weiß gar nicht warum», sagte der 78-Jährige am Dienstag gut vier Monaten nach seinem Ausscheiden aus der Politik in der SWR-«Landesschau».

Wahrscheinlich liege das daran, dass er inzwischen deutlich mehr auf den Beinen sei, erklärte er. Während er als Regierungschef 80 bis 90 Prozent der Zeit gesessen habe, sei es nun umgekehrt.

Kretschmann verputzt jetzt Wände 

Im Ruhestand werkelt Kretschmann unter anderem an seinem Haus im Ortsteil Laiz in Sigmaringen. Zwei Zimmer seien noch nicht renoviert, berichtete er. Dort bringe er gerade Putz an. Wie das gehe, habe er sich abgeschaut. «Ich kann's, wenn auch nicht so schnell wie ein Maurer.»

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Auch mit seinen Enkelkindern verbringt Kretschmann Zeit: Mit seinem ältesten Enkel spiele er häufig Tischtennis, mit einer Enkelin «Stadt Land Fluss Vollpfosten».

Ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat sich der langjährige Ministerpräsident allerdings nicht. Er bekomme weiterhin viele Anfragen für Auftritte, sagte Kretschmann. Nun müsse er erst einmal sortieren.

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