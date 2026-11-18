Kretschmann über Internatszeit: Prügelorgien und Übergriffe
Winfried Kretschmann hat in einem katholischen Internat Schlimmes erlebt - und war deshalb vom später bekanntgewordenen Missbrauchsskandal nicht allzu überrascht.
Stuttgart (dpa) - Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat in einem Podcast über seine schlimmen Erfahrungen in einem katholischen Internat gesprochen. «Ich habe da alles erlebt, was man über diese Internate weiß», sagte der 78-Jährige im Podcast «Himmelklar» von Domradio.de und katholische.de. «Zum Beispiel habe ich da Prügelorgien miterleben müssen. Das ist unvergesslich - wegen Nichtigkeiten.» Zuvor hatte der SWR berichtet.
Auch sexuelle Übergriffe habe es gegeben. «Bei mir waren die allerdings sehr moderat», sagte er. Die Erlebnisse hätten ihn persönlich nicht traumatisiert. Andere Betroffene hätten ihre Erlebnisse dagegen ihr Leben lang verfolgt.
Kretschmann besuchte nach der Volksschule ein katholisches Internat im oberschwäbischen Riedlingen, das er aber mit 16 Jahren wieder verließ, um ans Gymnasium zu wechseln. In seiner Internatszeit habe er eine Abscheu gegen autoritäre Strukturen entwickelt, sagte er einst rückblickend.
Die später bekanntgewordenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hätten ihn deshalb weniger überrascht als viele andere, sagte er in dem Podcast. «Ich wusste es aus eigener Erfahrung», sagte Kretschmann. Überraschend seien für ihn vor allem das Ausmaß der Fälle und die Tatsache gewesen, dass vieles vertuscht worden sei.