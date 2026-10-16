Fußball

Krisengeplagte Frankfurter empfangen Köln in der Bundesliga

Nach dem 0:6 bei RB Leipzig stehen Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter unter Druck. Mit einem Sieg gegen Köln kann der vorläufige Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen.

Hütter und die Eintracht brauchen dringend Punkte. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Hütter und die Eintracht brauchen dringend Punkte. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Auftakt des sechsten Bundesliga-Spieltags treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln aufeinander. Die krisengeplagten Hessen stehen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) knapp eine Woche nach der 0:6-Klatsche bei RB Leipzig massiv unter Druck. Trainer-Rückkehrer Adi Hütter hat bei der Eintracht bislang große Defensivprobleme, die zu 16 Gegentoren in den ersten 5 Ligaspielen führten.

Mit einem Heimsieg gegen Köln würde Frankfurt vorläufig in die erste Tabellenhälfte springen. Die Kölner und Trainer René Wagner haben sich mit dem 2:1 im Derby gegen den noch immer punktlosen Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach etwas Luft verschafft. Köln hat derzeit sieben Zähler, die Eintracht fünf.

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