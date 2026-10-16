Krisengeplagte Frankfurter empfangen Köln in der Bundesliga
Nach dem 0:6 bei RB Leipzig stehen Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter unter Druck. Mit einem Sieg gegen Köln kann der vorläufige Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen.
Frankfurt/Main (dpa) - Zum Auftakt des sechsten Bundesliga-Spieltags treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln aufeinander. Die krisengeplagten Hessen stehen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) knapp eine Woche nach der 0:6-Klatsche bei RB Leipzig massiv unter Druck. Trainer-Rückkehrer Adi Hütter hat bei der Eintracht bislang große Defensivprobleme, die zu 16 Gegentoren in den ersten 5 Ligaspielen führten.
Mit einem Heimsieg gegen Köln würde Frankfurt vorläufig in die erste Tabellenhälfte springen. Die Kölner und Trainer René Wagner haben sich mit dem 2:1 im Derby gegen den noch immer punktlosen Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach etwas Luft verschafft. Köln hat derzeit sieben Zähler, die Eintracht fünf.