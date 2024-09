Krösche überzeugt: Koch kann größere Rolle im DFB-Team haben

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche traut Innenverteidiger Robin Koch mehr Einsatzzeiten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu. «Er hat ja bei uns auch eine extrem wichtige und tragende Rolle und ich bin auch überzeugt, dass er das in der Nationalmannschaft machen kann», sagte Krösche vor dem Nations-League-Spiel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn.