Tiere

Krötenwanderung dürfte nach Pause wieder in Gang kommen

Trockene und kühle Nächte haben die Krötenwanderung in Teilen Hessens vorübergehend ausgebremst. Wie Helfer dafür sorgen, dass möglichst viele Tiere im Frühjahr sicher über die Straßen kommen.

Der Monat März gilt als Hochsaison der Krötenwanderung im Frühjahr. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Monat März gilt als Hochsaison der Krötenwanderung im Frühjahr. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Nach einem recht frühen Start im Februar ist die Krötenwanderung in Hessen in den vergangenen Tagen etwas ins Stocken geraten. Das habe mit dem trockenen Hochdruckwetter mit noch kühlen Abenden und Nächten zu tun, sagte Berthold Langenhorst vom Umweltverband Nabu Hessen der Deutschen Presse-Agentur. Sobald die Witterung milder und feuchter werde, dürften die Tiere ihre Wanderung fortsetzen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ideal seien dafür Abendtemperaturen ab sechs bis sieben Grad sowie leichter Regen. Sobald die Bedingungen an zwei bis drei Abenden in Folge stimmen, dürfte die Krötenwanderung wieder richtig in Gang kommen.

Rund 1.000 Nabu-Aktive engagieren sich hessenweit

Um die Tiere davor zu schützen, dass sie auf der Wanderung zu ihren Laichgewässern beim Überqueren von Straßen überfahren werden, haben laut Langenhorst wieder hessenweit rund 1.000 Nabu-Aktive Krötenschutzzäune an Straßenrändern aufgebaut und dahinter Eimer in die Erde versenkt. Wenn dort Tiere hineingefallen sind, werden sie von den Helfern über die Straßen gebracht. 

Auch speziell angelegte Tunnel unter Straßen würden von den Tieren rege genutzt, sagte Langenhorst. Neben den Kröten gehen übrigens auch Frösche und Molche zu dieser Jahreszeit auf Wanderschaft, darunter der Spring- und der Grasfrosch sowie der Teich- und der Bergmolch.

Kröten bewältigen teils mehrere Kilometer zu Laichgewässern

Doch warum wandern Kröten eigentlich? Sie sind auf den jeweiligen Teich oder Tümpel geprägt, in dem sie selbst geboren wurden. Ihren Lebensraum finden sie meist in nahen Wäldern und Wiesen. Von dort legen sie im ausgehenden Winter und Frühjahr teils mehrere Kilometer zurück, um zu ihrem angestammten Laichgewässer zu gelangen. 

Sollten sich unterwegs andere Chancen auftun, abzulaichen, etwa an einem neu angelegten Teich, könne es auch passieren, dass die Kröten dorthin auswichen, sagt Langenhorst. Die Rückkehr zu ihrem üblichen Lebensraum erfolge dann in den folgenden Wochen bis in den Frühsommer hinein, jedoch nach und nach und nicht mehr in einer solchen Welle, wie es beim Hinweg im Frühjahr der Fall gewesen sei.

Winter bot günstige Bedingungen für Amphibien

Der zurückliegende Winter sei für die Tiere nicht ungünstig verlaufen, etwas mehr Frost hätte ihnen aber auch nicht geschadet, sagte Langenhorst. Schnee und Regen hätten dafür gesorgt, dass der Boden gut durchfeuchtet worden sei. Man hoffe darauf, dass in diesem Frühjahr wenigstens so viele Kröten wanderten wie im vergangenen Jahr, sagte Langenhorst. Langfristig gehe die Zahl der Amphibien aufgrund des Klimawandels mit fehlendem Regen im Frühling und der Lebensraumverluste stark zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Straße gesperrt? Warum die Krötenwanderung so wichtig ist
Amphibiensterben

Straße gesperrt? Warum die Krötenwanderung so wichtig ist

Jahr für Jahr setzen sich ungezählte Amphibien bei der Krötenwanderung in Bewegung. Nicht selten wird sie zur Todesfalle. Warum die Wanderung wichtig ist - und was der Biber damit zu tun hat.

28.02.2026

Frösche und Kröten wandern im Weinheimer Schlosspark
Amphibienwanderung

Frösche und Kröten wandern im Weinheimer Schlosspark

Es ist wieder soweit: Die Kröten wollen zum Teich. Der NABU bittet um Vorsicht und lädt im Mai zu einer Mitmachaktion im Weinheimer Schlosspark ein.

10.04.2025

Wo mit einer verstärkten Krötenwanderung im Odenwald zu rechnen ist
Umwelt

Wo mit einer verstärkten Krötenwanderung im Odenwald zu rechnen ist

Die Kröten sind wieder los - wegen des Klimawandels früher als sonst. Wo in den nächsten Wochen mit verstärkter Wanderbewegung zu rechnen ist und was Autofahrer beachten sollen.

03.03.2025

Alles, was man über die Amphibien-Wanderung im Odenwald wissen muss
Naturschutz

Alles, was man über die Amphibien-Wanderung im Odenwald wissen muss

Molche, Frösche, Erdkröten sind im Liebestaumel - auch im Odenwald. Naturschutzexperten haben WNOZ verraten, was man über dieses Naturschauspiel wissen muss.

07.03.2024

Naturschutz

Erste Krötenwanderungen in Südhessen

08.02.2024