Krokodil würgt Schnuller hoch - Tierschützer empört
Ein Krokodil würgt Schnuller und Flaschendeckel aus seinem Maul, immer mehr Müll tritt hervor. Ein Zoobesucher filmt die Szene - und bringt dem Zoo damit Ärger ein.
Stuttgart (dpa/lsw) - Schnuller, Flaschendeckel und sogar ein Schlüsselanhänger: Ein Krokodil in der Stuttgarter Wilhelma hat mit einer ungewöhnlichen «Ausbeute» für Aufsehen gesorgt. Ein Video eines Zoobesuchers zeigt, wie das Tier gleich mehrere Plastikgegenstände herauswürgt – und ruft nun Tierschützer auf den Plan. Zunächst hatten die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.
Die Wilhelma bestätigte den Vorfall. Bei dem gefilmten Tier handele es sich um das weibliche Leistenkrokodil mit dem Namen Tong, es sei 26 Jahre alt, sagte ein Sprecher. Es habe Kunststoffgegenstände wie Schnuller oder Deckel von Babyflaschen hochgewürgt. «Diese sind per se nicht gefährlich, da Krokodile Unverdauliches auswürgen», sagte ein Zoosprecher. Dass das Tier den Müll wieder losgeworden sei, sei deshalb ein gutes Zeichen. Dennoch gehöre Plastik selbstverständlich in keinen Tiermagen. «Wir prüfen daher bereits, mit welchen Maßnahmen dem vorgebeugt werden kann.»
In der Wilhelma leben zwei Leistenkrokodile. Nach Angaben des Zoos hat bislang nur das Weibchen wiederholt Plastikteile verschluckt, das Männchen mache das nicht.
Schlüsselanhänger, Gummideckel, Baby-Schnuller
Die Tierschutzorganisation Peta wirft dem Zoo unzureichende Sicherheitsvorkehrungen vor. Augenzeugen zufolge habe das Tier «mehrere Baby-Schnuller, eine Quetschie-Verpackung inklusive Deckel, einen auslaufsicheren Gummideckel einer Babyflasche, einen Schlüsselanhänger und mehrere große Gummiteile» gefressen und wieder hochgewürgt, so die Organisation.
«Offenbar sind die Krokodile nicht ausreichend davor geschützt, dass Gegenstände aus dem Besuchendenbereich hineingeworfen werden oder versehentlich hineinfallen», so die Tierschützer. Verschluckte Fremdkörper könnten zu Stress, Verletzungen und schwerwiegenden gesundheitlichen Beschwerden bis zum Tod führen. «Dieser Vorfall ist ein alarmierendes Zeichen für die Risiken, denen Tiere in Zoos ausgesetzt sind.»
Der Zoo kündigte laut «Stuttgarter Nachrichten» und «Stuttgarter Zeitung» an, zusätzlich die Besucher zu sensibilisieren und die Beschilderung in der Krokodilhalle anpassen zu wollen.