K+S: Rhein betont Bedeutung für Arbeitsplätze und Wirtschaft

Philippsthal (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Bedeutung des Kasseler Dünger- und Salzkonzerns K+S als Wirtschaftsfaktor betont. «K+S ist ein ganz besonderes Unternehmen für das Land Hessen, weil es großen Anteil am Wohlstand in Hessen hat mit all dem, was es macht», sagte Rhein am Mittwoch am Rande eines Besuchs beim K+S-Werk Werra in Philippsthal (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). «Alles, was unser Leben bestimmt, alles, was für uns wichtig ist, da ist irgendein Produkt von K+S drinnen.»