Berlin (dpa/lsw) - Nach der herben 0:4-Schlappe bei Hertha BSC schlägt Marvin Wanitzek Alarm. Mit klaren Worten verdeutlichte der Kapitän des Karlsruher SC, wie bedenklich die Situation der Badener ist. «Es geht ums nackte Überleben», stellte Wanitzek klar. «Ich glaube, das sollte jetzt allen bewusst sein, da braucht man nicht drum herumsprechen.»

Zwölf Punkte aus 13 Spielen heißt Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga - und das nächste Wochenende hat es in sich: Am kommenden Samstag steigt daheim das Kellerduell mit Holstein Kiel, das sich mit einem 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern bis auf einen Punkt an den KSC heranschlich.

«Wir müssen gucken, dass wir bis Weihnachten Punkte holen, es geht jetzt im Endeffekt nur noch um Punkte. Punkten, punkten, punkten», sagte Wanitzek.

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Wanitzek sieht «Klassenunterschied»

Als einsamer Spitzenreiter der 2. Liga ist die Hertha für die Badener kein Maßstab. Die Art und Weise der Schlappe vom Samstag führte bei Wanitzek aber zu Verdruss. «Es ist hart, aber es ist die Realität und die Wahrheit, dass es einfach ein Klassenunterschied war in der zweiten Halbzeit», bilanzierte der Führungsspieler. Besonders der Beginn der 2. Hälfte ließ ihn ratlos zurück, man sei auseinandergebrochen. Das dürfe nicht passieren.

Foto: Michael Brandt/dpa Marvin Wanitzek ist alarmiert.

Mit einem 0:1 waren die Gäste nach dem Berliner Treffer von Josip Brekalo (41.) in die Pause gegangen. Binnen einer Viertelstunde fielen dann nach dem Seitenwechsel das 0:2, 0:3 und 0:4. Erst erhöhte Sebastian Grönning (50./57.) zweimal, dann traf wieder Brekalo (64.).

Dem Coach missfiel insbesondere die Zweikampfführung im Mittelfeld. «Man muss einfach sagen, dass wir in der 2. Halbzeit viel zu wenig Gegenwehr gezeigt haben», klagte Trainer Maximilian Senft darüber, wie sehr die Hertha in der zweiten Hälfte nach Belieben dominiert hatte.

Wanitzek fordert die Verantwortlichen zum Handeln auf

In der Höhe sei sein Team «wahrscheinlich noch einen Tick zu gut weggekommen», bilanzierte Wanitzek. Die Niederlage sei so absolut inakzeptabel. Man habe dem «Gegner einfach gesagt, hier, nimm und mach».