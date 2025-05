Kühles und trübes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich auf ungemütlicheres Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, zeigen sich fast überall Wolken am Himmel. Es regnet zunächst im Süden und später dann auch im Norden. Dazu ziehen starke bis stürmische Böen auf. Die Temperaturen erreichen tagsüber 11 bis 17 Grad, in der Nacht 1 bis 6 Grad.