Kriminalität

Kuh im Hochtaunuskreis vermutlich durch Schüsse verletzt

Eine Tierärztin diagnostiziert bei einer Kuh eine Schussverletzung. Zeugen berichten von schussähnlichen Geräuschen – die Ermittlungen laufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Eine Kuh ist im Hochtaunuskreis vermutlich durch Schüsse verletzt worden. Die Kuh befand sich in einer Herde in der Nähe des Wohnhauses des Besitzers in Friedrichsdorf-Dillingen, teilte die Polizei mit. Am Sonntagmorgen sei eine Verletzung an ihr entdeckt worden. Die zugerufene Tierärztin habe festgestellt, dass es sich vermutlich um eine Schussverletzung handele. 

«Zeugen haben in diesem Bereich gegen 00:10 Uhr mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen», hieß es von der Polizei. Ob diese Geräusche im Zusammenhang mit der verletzten Kuh stehen, sei nun Bestandteil der Ermittlungen.

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