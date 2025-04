Gefundene Jugendliche an Schussverletzung gestorben

Wetzlar (dpa/lhe) - Die am Donnerstagmorgen auf einem Feldweg in Wetzlar gefundene schwer verletzte Jugendliche ist gestorben. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die 17-Jährige war noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, dort starb sie an den Folgen ihrer Schussverletzung.