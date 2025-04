Mutmaßlicher Todesschütze stirbt an seiner Verletzung

Wetzlar (dpa) - Knapp eine Woche nach dem tödlichen Schuss auf eine 17-Jährige auf einem Feldweg in Wetzlar ist der Tatverdächtige gestorben. Er soll nach der Tat die Waffen gegen sich gerichtet und geschossen haben. Er starb am Montag an den Folgen seiner Verletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.