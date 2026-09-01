Landtag

Kultusminister Schwarz gibt Regierungserklärung ab

Es ist Tradition im hessischen Landtag: Zum Start eines neuen Schuljahres erklärt der Kultusminister seine Bildungspolitik. Dieses Mal wird es vorrangig um das neue Bildungspaket gehen.

Minister Schwarz wird im Landtag sein neues Bildungspaket erläutern. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Minister Schwarz wird im Landtag sein neues Bildungspaket erläutern. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der ersten Plenardebatte nach den Sommerferien steht im hessischen Landtag traditionell die Regierungserklärung des Kultusministers auf dem Programm. Ressortchef Armin Schwarz (CDU) will heute (15.20 Uhr) im Parlament in Wiesbaden das neue Bildungspaket der Landesregierung erläutern, das bereits am Montag von der Landesregierung in der Staatskanzlei vorgestellt worden war. 

Mit dem Paket sollen den Ankündigungen zufolge unter anderem grundlegende Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden - dazu zählen Deutsch, Mathematik und der sichere Umgang mit Social-Media. Ab dem Schuljahr 2028/2029 ist in der ersten Klasse eine zusätzliche Deutschstunde geplant. Bereits ab dem kommenden Schuljahr wird im vierten Jahrgang ein verpflichtender Medienführerschein eingeführt.

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