Fußball-Bundesliga

«Kurze Ecke hoch»: Bruder-Tipp hilft Stuttgarts Mittelstädt

VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt trifft gegen Werder Bremen sehenswert zum 1:0 – und erklärt das Tor mit Bruder-Hilfe. Wie der Tipp im entscheidenden Moment half.

Stuttgarter Siegtorschütze: Maximilian Mittelstädt. Foto: Tom Weller/dpa
Stuttgarter Siegtorschütze: Maximilian Mittelstädt.

Stuttgart (dpa) - Stuttgarts Verteidiger Maximilian Mittelstädt hat bei seinem 1:0-Siegtor gegen Werder Bremen einen offenbar guten Ratschlag befolgt. «Mein Bruder sagt immer: Lange Ecke flach, kurze Ecke hoch. Er ist auch ein Torwart», erklärte der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler seinen Treffer in der 7. Minute, als er den Ball aus 14 Metern wuchtig unter das Tordach geschossen hatte.

Direkt nach dem Spiel habe er eine Mitteilung von seinem Bruder Frederik erhalten: «Ich sag's dir immer wieder», habe der ihm geschrieben, erzählte Mittelstädt: «Von daher habe ich den zum Glück in die kurze Ecke hoch geknallt. Sehr schönes Gefühl.» Durch den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge kletterten die Schwaben mit nun zwölf Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Die Vorlage hatte Grischa Prömel geliefert. «Der Ball kommt sehr gut durch. Ich habe ein bisschen auf den Rückraum spekuliert und natürlich Glück, dass der Ball dort auch hinkommt», beschrieb Mittelstädt seinen goldenen Moment. Nach der Pause hätte der gebürtige Berliner fast einen Doppelpack geschnürt, als er mit einem Flachschuss den Pfosten traf.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Komm' in meine Arme: VfB-Coach Sebastian Hoeneß herzt Maximilian Mittelstädt. Foto: Tom Weller/dpa
Komm' in meine Arme: VfB-Coach Sebastian Hoeneß herzt Maximilian Mittelstädt.

Hoeneß: Mittelstädt spielte trotz Krampf weiter

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß lobte den für die beiden anstehenden Länderspiele nominierten Mittelstädt auch wegen seines Durchhaltevermögens. «Eigentlich hat er schon in der 75. (Minute) kurz angezeigt, dass es nicht mehr geht, weil er einen Krampf hatte in der linken Wade. Er stand ganz am Ende auch noch auf dem Platz», berichtete der Coach.

«Maxi steht so ein bisschen vielleicht symbolisch heute für diesen Willen, diese Moral, die Bereitschaft, den Gegner mit allem, was man hat, niederzukämpfen. Und darum ging es heute, und das hat Maxi auch getan», sagte Hoeneß. «Noch dazu hat er das entscheidende Tor geschossen.» Dank guter Tipps von Bruder Freddy.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kein Füllkrug-Tor: Stuttgart siegt gegen Bremen
Fußball-Bundesliga

Kein Füllkrug-Tor: Stuttgart siegt gegen Bremen

Maximilian Mittelstädt bringt den VfB Stuttgart gegen Werder Bremen schon in der siebten Minute in Führung. Danach entwickelt sich eine zähe Bundesliga-Partie. Niclas Füllkrug geht diesmal leer aus.

07.11.2026

Mittelstädt erwartet «sehr, sehr viele Pfiffe» gegen den VfB
Champions League

Mittelstädt erwartet «sehr, sehr viele Pfiffe» gegen den VfB

Musikbox? Heavy Metal? Der VfB Stuttgart will dem frenetischen Galatasaray-Publikum in der Champions League auch ohne besondere Methoden beikommen.

02.11.2026

Kampf um Linksverteidiger-Posten: Mittelstädt gibt nicht auf
Europa League

Kampf um Linksverteidiger-Posten: Mittelstädt gibt nicht auf

Drei Spieler, zwei Plätze: Stuttgarts Mittelstädt kämpft um sein WM-Ticket. Wie ein Gespräch mit dem Bundestrainer ihn zusätzlich motiviert hat.

26.02.2026

VfB auch im Pokal möglicherweise ohne Mittelstädt
DFB-Pokal

VfB auch im Pokal möglicherweise ohne Mittelstädt

Innerhalb weniger Tage trifft der VfB Stuttgart erneut auf den FSV Mainz. Diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und erneut könnte Nationalspieler Mittelstädt ausfallen.

28.10.2025

Hoeneß bittet um Nachsicht: Undav soll «die Zeit bekommen»
Fußball-Bundesliga

Hoeneß bittet um Nachsicht: Undav soll «die Zeit bekommen»

Nach einer furiosen Vorsaison kämpft Deniz Undav im Angriff des VfB Stuttgart um einen Stammplatz. Gegen Bremen wird er wohl nur auf der Bank sitzen. Doch sein Coach stärkt dem Stürmer den Rücken.

11.04.2025