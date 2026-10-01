Lachgas und Vapes verkauft - Kioskbetreiber festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - Ein 28-jähriger Mann und eine 25 Jahre alte Frau sollen in einem Kiosk in Kassel elektronische Zigaretten, sogenannte Vapes, und Lachgas an Minderjährige verkauft haben. Bei Durchsuchungen des Kiosks und der Wohnung der beiden seien am Mittwoch Vapes, Lachgas, Oraltabak, Joints und mehr als 55.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel gemeinsam mit.

Die Ermittler wurden demnach durch einen Zeugenhinweis auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam. Während der Durchsuchung des Kiosks hätten Einsatzkräfte selbst den Verkauf einer Vape an eine 17-Jährige beobachtet.

Insgesamt wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft 175 Vapes, zehn Flaschen Lachgas, 194 Einheiten Oraltabak, 59 Joints mit mutmaßlich höherem THC-Gehalt sowie das Bargeld gefunden. Der 28-Jährige und die 25-Jährige seien festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.