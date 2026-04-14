Ladendieb löst Polizeieinsatz aus - mit Spielzeugpistolen

Gaggenau (dpa/lsw) - Ein Betrunkener mit täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen hat in einem Einkaufszentrum in Gaggenau (Kreis Rastatt) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten sich am Montagabend von einem Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe im Hosenbund bedroht gefühlt und einen Notruf abgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trafen den Verdächtigen in einem Schuhgeschäft an. Bei ihm fanden sie zwei Spielzeugpistolen sowie mutmaßliches Diebesgut aus einem Supermarkt. Der 27-Jährige hatte nach einem Atemalkoholtest rund 2,5 Promille und wurde vorläufig festgenommen.