Kriminalität

Ladendieb löst Polizeieinsatz aus - mit Spielzeugpistolen

Entspanntes Shoppen am Abend? Nicht in einem Gaggenauer Einkaufszentrum. Stattdessen gibt es große Aufregung.

Ein Mann mit Spielzeugwaffen hat die Polizei in Gaggenau auf den Plan gerufen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Mann mit Spielzeugwaffen hat die Polizei in Gaggenau auf den Plan gerufen. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Ein Betrunkener mit täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen hat in einem Einkaufszentrum in Gaggenau (Kreis Rastatt) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten sich am Montagabend von einem Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe im Hosenbund bedroht gefühlt und einen Notruf abgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trafen den Verdächtigen in einem Schuhgeschäft an. Bei ihm fanden sie zwei Spielzeugpistolen sowie mutmaßliches Diebesgut aus einem Supermarkt. Der 27-Jährige hatte nach einem Atemalkoholtest rund 2,5 Promille und wurde vorläufig festgenommen.

Er kam für den Rest des Abends in eine Gewahrsamszelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Inwieweit er die Spielzeugpistolen bei dem mutmaßlichen Diebstahl benutzt hat, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. Um was es sich genau bei der Beute aus dem Supermarkt handelte, konnte ein Sprecher zunächst nicht angeben. Verletzt wurde niemand.

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