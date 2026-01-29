Lagerhalle in Weilburg abgebrannt
Am Abend gerät eine Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs in Brand. Die ganze Nacht über sind Feuerwehr und THW im Einsatz. Der Schaden ist immens.
Weilburg (dpa/lhe) - In Weilburg ist eine Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs abgebrannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro. Das Feuer sei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Waldhausen ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Großaufgebot der Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz und verhinderte, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Auch das Technische Hilfswerk war demnach im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Verletzt worden sei niemand. Zur Brandursache machte die Polizei keine Angabe.