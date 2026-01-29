Feuerwehreinsatz

Lagerhalle in Weilburg abgebrannt

Am Abend gerät eine Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs in Brand. Die ganze Nacht über sind Feuerwehr und THW im Einsatz. Der Schaden ist immens.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)

Weilburg (dpa/lhe) - In Weilburg ist eine Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs abgebrannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro. Das Feuer sei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Waldhausen ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Großaufgebot der Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz und verhinderte, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Auch das Technische Hilfswerk war demnach im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Verletzt worden sei niemand. Zur Brandursache machte die Polizei keine Angabe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
500.000 Euro Schaden - Lagerhalle vollständig abgebrannt
Brände

500.000 Euro Schaden - Lagerhalle vollständig abgebrannt

Die Feuerwehr kommt gegen einen Brand in einer Lagerhalle nicht an. Sie brennt komplett nieder. Der Schaden ist enorm.

22.01.2026

Futter- und Düngemittel in Lagerhalle in Brand
Feuerwehreinsatz

Futter- und Düngemittel in Lagerhalle in Brand

In einer Lagerhalle fangen Futter- und Düngemittel Feuer. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

11.11.2025

Lagerhalle brennt ab
Brände

Lagerhalle brennt ab

Ein Feuer zerstört eine Lagerhalle bei Affalterbach. Was vom Gebäude noch übrig ist, muss die Feuerwehr einreißen.

21.10.2025

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle
Ursache unklar

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Als die Feuerwehr ankommt, brennt die Lagerhalle in Kirchardt bereits lichterloh. Den Einsatzkräften gelingt es die Flammen zu löschen - aber der Schaden ist immens.

22.03.2025

Feuerwehreinsatz

Brand in Lagerhalle: 100.000 Euro Schaden

19.10.2023