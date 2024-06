Land: Keine Verfassungstreueprüfung für geförderte Künstler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Während die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) die Vergabe von Fördergeld in der Kultur mit einem Verfassungstreue-Check verknüpfen will, nimmt Hessen von einem solchen Vorhaben Abstand. «Hessen plant keine anlasslose und pauschale Verfassungstreueprüfung für Künstlerinnen und Künstler», teilte Kulturminister Timon Gremmels (SPD) auf dpa-Anfrage in Wiesbaden mit.