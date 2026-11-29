Land sieht sich als «Impulsgeber» bei Innenministerkonferenz
Ausschreitungen und Auftragskriminalität: Hessen macht für das Treffen der Innenminister Vorschläge zu aktuellen Problemen. Dabei sollen etwa KI-gestützte Analysen von Daten helfen. Was noch?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Gewalt gegen Einsatzkräfte, Kriminalität auf Bestellung, Missbrauch von Sozialleistungen und Rückführungen von Flüchtlingen - zu all diesen Themen bringt Hessen Vorschläge in die Innenministerkonferenz ein. Sie tagt vom 2. bis 4. Dezember in Hamburg. Laut Landesinnenminister Roman Poseck (CDU) geht es bei den hessischen Anträgen um «klare Antworten des Rechtsstaats». Mit zwölf angemeldeten Tagesordnungspunkten ist Hessen dem Innenministerium zufolge «erneut maßgeblicher Impulsgeber» bei dem Treffen der Ressortchefs.
Hessens Vorschläge für die Innenministerkonferenz
- Nach den Ausschreitungen in Frankfurt mit geplünderten Geschäften und Gewalttaten auch in anderen deutschen Städten in der Halloween-Nacht legt Hessen bei der IMK ein Maßnahmenpaket mit rechtlichen, polizeilichen und präventiven Ansätzen vor, wie das Ministerium erläutert. Gewaltbereite Gruppen mobilisierten in solchen Fällen «vor allem über soziale Medien wie TikTok, Telegram, Snapchat und Instagram, in denen Aufrufe und Gewaltvideos binnen Minuten Tausende junge Menschen erreichen». Dagegen sollen der Polizei etwa KI-gestützte Auswertungen öffentlich zugänglicher Daten ermöglicht werden, um Beamte und Beamtinnen rasch an möglichen Brennpunkten zusammenziehen zu können.
- Im Kampf gegen Kriminalität auf Bestellung (Violence as a Service), bei der oft junge Täter für Brandstiftungen, Sprengstoffanschläge und Tötungen für Geld angeworben werden, soll die IMK einen eigenen Arbeitskreis beauftragen, bis zur Frühjahrskonferenz 2027 Handlungsempfehlungen vorzulegen. Seit Beginn der eigenen Erfassung dieser Auftragskriminalität 2024 sind in Hessen laut Innenministerium «117 Sachverhalte mit einem möglichen Bezug zu diesem Phänomen bekanntgeworden». Eine bundesweite Erfassung gebe es hier bislang nicht.
- Hessen setzt sich in der IMK auch für eine rasche Umsetzung des jüngsten Aktionsplans der Bundesregierung gegen Sozialleistungsmissbrauch und Ausbeutung ein. Es geht dem Innenministerium zufolge etwa um eine verbesserte Aufdeckung von Missbrauchsfällen, die Zerschlagung organisierter krimineller Strukturen und die Senkung von «Fehlanreizen zur Einwanderung in die Sozialsysteme». Helfen soll hier beispielsweise ein besserer Datenaustausch zwischen Behörden sowie KI-gestützte Analysesysteme.
- Überdies hat Hessen die Umsetzung der kürzlich final beschlossenen EU-Rückkehrverordnung auf die Tagesordnung der IMK gesetzt. Sie schafft laut Innenministerium einen EU-weit einheitlichen Rechtsrahmen für die «Rückführungen» ausreisepflichtiger Flüchtlinge und eröffnet etwa «mit der Rechtsgrundlage für Rückkehrzentren in Drittstaaten neue Handlungsoptionen». Zudem fordert Hessen, dass sich der Bund für weitere Migrations- und Rückführungsabkommen der EU mit Drittstaaten einsetzt. Das gilt dem hessischen Innenministerium zufolge vor allem «für Hauptherkunftsstaaten irregulärer Migration wie Afghanistan und Syrien, mit denen bislang keine entsprechenden Vereinbarungen bestehen».
Hessen übernimmt 2027 den Vorsitz
Im kommenden Jahr übernimmt Hessen den Vorsitz der IMK. Geplant sind nach Angaben des Innenministeriums eine Frühjahrstagung vom 9. bis 11. Juni 2027 in Wiesbaden und eine Herbsttagung vom 1. bis 3. Dezember 2027 in Marburg.