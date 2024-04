Land stellt Initiative zur Speicherung von IP-Adressen vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Boris Rhein und Justizminister Christian Heinz (beide CDU) stellen am Freitag (10.00 Uhr) in Frankfurt eine hessische Bundesratsinitiative zur anlasslosen Speicherung von IP-Adressen für einen klar definierten Zeitraum vor. Die schwarz-rote Landesregierung will laut ihres Koalitionsvertrages die Spielräume nutzen, die der Europäische Gerichtshof bei dem Thema insbesondere zur Bekämpfung schwerer Kriminalität eröffnet habe.