Land strebt weiteren Abschluss im Jurastudium an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenn Jurastudenten durch ihr Erstes Staatsexamen fallen, gehen sie oft nach mehreren Studienjahren ohne Abschluss von der Uni - um das künftig zu verhindern, will Schwarz-Rot in Hessen einen neuen Ausweg einführen. «Die Landesregierung wird die juristischen Dekane der hessischen Universitäten noch vor den Sommerferien einladen, um über Wege zu sprechen, den integrierten Bachelor im Studiengang Rechtswissenschaft landesweit einzuführen», teilten Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) und Justizminister Christian Heinz (CDU) am Mittwoch mit.