Paarungszeit der Rehe

Landesjagdverband warnt vor höherem Wildunfallrisiko

Paarungszeit sorgt für unberechenbare Rehe – was der Landesjagdverband Autofahrern jetzt rät und warum Bremsen oft sicherer ist als Ausweichen.

Sollte plötzlich ein Reh auf der Straße auftauchen, ist es laut Verband besser abzubremsen statt auszuweichen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Sollte plötzlich ein Reh auf der Straße auftauchen, ist es laut Verband besser abzubremsen statt auszuweichen. (Symbolbild)

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Wer mit dem Auto entlang von Wäldern, Wiesen und Feldern unterwegs ist, sollte in den kommenden Wochen aufpassen: Der Landesjagdverband warnt vor einer erhöhten Wildunfallgefahr aufgrund von aktiven Rehen. Die Paarungszeit des Rehwildes habe in einigen Landesteilen bereits begonnen, in anderen beginne sie aktuell. 

«Rehe überqueren in dieser Zeit deutlich häufiger Straßen und das längst nicht nur in der Morgen- und Abenddämmerung, sondern auch tagsüber», teilte der Verband mit. Das Risiko von Wildunfällen steige vor allem auf Landstraßen entlang von Wäldern, Wiesen und Feldern deutlich. 

Rehböcke folgen den Ricken oft mit großer Ausdauer

Während der Paarungszeit folgten die Rehböcke den Ricken oft mit großer Ausdauer, sagte Markus Stifter, Pressesprecher des Landesjagdverbands. «Dabei verlieren die Tiere einen Teil ihrer sonst ausgeprägten Vorsicht und überqueren Straßen häufig völlig unvermittelt.» Deshalb sollten Autofahrer aktuell nicht nur in der Dämmerung, sondern den ganzen Tag über mit Wildwechseln rechnen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sollte plötzlich ein Reh auf der Straße auftauchen, ist es laut Verband besser abzubremsen statt auszuweichen. «Der Zusammenstoß mit einem Reh ist oft weniger folgenschwer als ein unkontrolliertes Ausweichmanöver in den Gegenverkehr oder gegen einen Baum», so Stifter. 

Bei einem Wildunfall den Notruf wählen

Im Falle eines Wildunfalls müsse man den Notruf wählen. Verletzte Wildtiere dürften demnach weder angefasst noch eigenständig verfolgt werden. Laufe das Reh nach dem Zusammenstoß davon, helfe es, die Fluchtrichtung deutlich zu markieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zeitumstellung erhöht Risiko für Wildunfälle am Morgen
Unfallgefahr nimmt zu

Zeitumstellung erhöht Risiko für Wildunfälle am Morgen

Durch die Umstellung auf die Sommerzeit fällt der Berufsverkehr wieder in die Dämmerung – eine Zeit, in der viele Wildtiere unterwegs sind. Experten raten zu besonderer Vorsicht am Steuer.

26.03.2026

Winterzeit erhöht Risiko für Wildunfälle im Straßenverkehr
Zeitumstellung

Winterzeit erhöht Risiko für Wildunfälle im Straßenverkehr

Wenn Rehe und Wildschweine auf Partnersuche sind und sich auf die Winterzeit vorbereiten, kann es für Autofahrer gefährlich werden. Der Landesjagdverband gibt Tipps.

26.10.2025

Landesjagdverband warnt vor steigender Wildunfall-Gefahr
Paarungszeit bei Rehen

Landesjagdverband warnt vor steigender Wildunfall-Gefahr

Achtung auf der Straße, liebestolle Rehe könnten kreuzen. Vor allem in ländlichen Gegend muss noch mehr als sonst aufgepasst werden. Der Landesjagdverband Hessen warnt vor Wildunfällen.

16.07.2025

Zeitumstellung erhöht Gefahr von Wildunfällen
Frühe Dämmerung

Zeitumstellung erhöht Gefahr von Wildunfällen

Das Regierungspräsidium Kassel und Hessens Jäger warnen vor einer Zunahme der Gefahr von Wildunfällen nach der Umstellung auf die Winterzeit. Besonders häufig betroffen sind Rehe.

25.10.2024

Behörde warnt vor erhöhter Wildunfall-Gefahr
Wildwechsel

Behörde warnt vor erhöhter Wildunfall-Gefahr

Beim Autofahren ist derzeit besondere Vorsicht geboten - vor allem zu bestimmten Tageszeiten. Doch was ist der Grund? Und wie sollte man bei einem Unfall reagieren?

20.07.2024