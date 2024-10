Zeitumstellung erhöht Gefahr von Wildunfällen

Kassel/Bad Nauheim (dpa/lhe) - Für die Zeitumstellung am kommenden Wochenende warnt das Regierungspräsidium Kassel vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen. Durch die veränderten Zeiten des Berufsverkehrs könne es vermehrt zu Begegnungen mit Wildtieren kommen. «Besonders in den Morgenstunden und in der Abenddämmerung erhöhen schlechte Sichtverhältnisse, Nässe und Wildwechsel das Unfallrisiko», warnte die Behörde, die auch die Obere Jagdbehörde des Landes ist.