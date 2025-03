Zeitumstellung erhöht Gefahr von Wildunfällen

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für die Zeitumstellung am kommenden Wochenende warnt das Regierungspräsidium (RP) Kassel vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen. «Durch die Zeitumstellung fällt der Berufsverkehr von einem Tag auf den anderen wieder in die Dämmerung – also genau in die "Rushhour" unserer heimischen Wildtiere», warnte die Behörde, die auch die Obere Jagdbehörde des Landes ist.