Landesregierung: Anträge für Hessengeld ab Herbst möglich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immobilienkäufer in Hessen sollen im Herbst erstmals Geld aus dem neuen Förderprogramm Hessengeld beantragen können. Das Programm richtet sich vor allem an junge Familien und Menschen, die erstmals eine Immobilie in dem Bundesland zur eigenen Nutzung kaufen. Das Kabinett beschloss in Wiesbaden nun die dazugehörige Förderrichtlinie, also die Bedingungen und Details für die Anträge sowie die genauen Konditionen.