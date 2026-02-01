Brauchtum

Landesregierung will Dialekte fördern

Im Februar wird zum zweiten Mal der Hessische Mundartpreis verliehen. Die Jury wird bei der Auswahl vor allem auf zwei Kriterien achten.

Auch die Landesregierung will den Dialekt stärken. Foto: Arne Dedert/dpa
Auch die Landesregierung will den Dialekt stärken.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessische Landesregierung will den heimischen Dialekt weiter stärken. Dazu gehöre der Hessische Mundartpreis, wie aus einer Antwort des Heimatministeriums auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Sascha Herr hervorgeht. Der Preis erfreut sich demnach steigender Beliebtheit: So sind für die nächste Verleihung im Februar fast 100 Bewerbungen eingegangen, bei der Premiere im vergangenen Jahr waren es 64 gewesen. Zu den Kriterien der Jury gehört, ob ein «sichtbarer und nachhaltiger Beitrag zur Pflege und Sicherung der hessischen Mundart geleistet» wurde. Dotiert ist er insgesamt mit 8.000 Euro. 

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge in Hessen rund 340.000 Euro zur Brauchtumsförderung zur Verfügung gestellt. Damit habe sich der Betrag im Vergleich zum Jahr 2024 mehr als vervierfacht.

