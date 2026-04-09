Landessportbund Hessen steigert Mitgliederzahl
Der Landessportbund Hessen verzeichnet erneut ein Mitgliederhoch. Fußball- und Turnvereine sind weiterhin Spitzenreiter.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Immer mehr Menschen in Hessen treiben organisiert Sport. Wie der Landessportbund Hessen (lsb h) mitteilte, sind seit Jahresbeginn mittlerweile fast 2,3 Millionen (2.296.906) Personen in den 7.309 Vereinen aktiv. Das sind rund 32.000 mehr und bedeutet eine Steigerung von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 10,9 Prozent zum Jahr 2018.
«Das zeigt einmal mehr: Hessens Sportvereine sind und bleiben attraktiv – und erweisen sich bei allen gesellschaftlichen Veränderungen als erstaunlich resilient», sagte lsb h-Präsidentin Juliane Kuhlmann. «Unsere Sportvereine werden gebraucht, gestern, heute und in Zukunft. Sie übernehmen gerade in diesen schwierigen Zeiten eine wichtige Rolle für das Gemeinwohl», betonte sie.
Fußball- und Turnverband liegen dabei weiterhin an der Spitze. Deren Mitgliederzahlen betragen jeweils mehr als 600.000. Beide Verbände zusammen stellen fast 54 Prozent aller Mitgliedschaften der dem lsb h angeschlossenen Vereine. Mit Abstand folgen Tennis, Leichtathletik und Schießen. Insgesamt gibt es unter dem Dach des lsb h 60 Fachverbände.