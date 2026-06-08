Falschbehauptungen

Landgericht Frankfurt verhängt Ordnungsgeld gegen Meta

Meta muss wegen zu später Löschung falscher Behauptungen auf Facebook ein Ordnungsgeld von 100.000 Euro zahlen. Die Angaben des Konzerns dazu können das Gericht nicht überzeugen - im Gegenteil.

Laut dem Beschluss des Landgerichts muss Meta ein Ordnungsgeld in Höhe von 100.000 Euro zahlen. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Laut dem Beschluss des Landgerichts muss Meta ein Ordnungsgeld in Höhe von 100.000 Euro zahlen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Pressekammer des Landgerichts Frankfurt hat ein Ordnungsgeld in Höhe von 100.000 Euro gegen den Facebook-Konzern Meta wegen seiner schleppenden Löschpraxis verhängt. Laut dem Gericht wurden auf dem Netzwerk falsche Behauptungen über einen im Gazastreifen eingesetzten Soldaten gepostet und dieser zu Unrecht als Kriegsverbrecher bezeichnet. Auch sein Klarname und ein Bild von ihm seien veröffentlicht worden. 

Den Angaben zufolge war der Mann gegen diese Einträge in einem Eilverfahren vorgegangen. Daraufhin untersagte die Kammer Meta am 23. März 2026 die Veröffentlichung dieser «wahrheitswidrigen Einträge» auf Facebook und drohte ein Ordnungsgeld an, sollte diese nicht beachtet werden. «Diese Anordnung wurde Meta einen Tag später zugestellt», hieß es.

Da die Einträge zunächst nicht gelöscht worden seien, habe der Soldat den Erlass eines Ordnungsgeldes beantragt. Die Post seien dann am 8. beziehungsweise 10. April von der Plattform entfernt worden. Jedoch wurde das Ordnungsgeld laut dem Gericht verhängt, da Meta für insgesamt 15 beziehungsweise 17 Tage die Unterlassungs- und Löschungsanordnung nicht beachtet hatte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Erklärung von Meta wertet das Gericht eher schulderhöhend

«Dieser im Medienzeitalter erhebliche Zeitraum wiegt hier besonders schwer, weil unter Verwendung des Klarnamens und Bildnisses des Antragstellers Falschvorwürfe verbreitet wurden, wonach er Kriegsverbrechen begangen habe», erklärte die Kammer. «Es obliegt Meta als Teil eines milliardenschweren Konzerns, seinen Betrieb so zu organisieren, dass die ihm auferlegten Verpflichtungen unverzüglich erfüllt werden können. Das gilt umso mehr, als dafür kein hoher Aufwand betrieben werden müsste.»

Entsprechende Angaben von Meta zu internen Verzögerungsprozessen einschließlich Sprachhürden bewertete das Gericht eher als schulderhöhend. «Denn damit räumt Meta ein, strukturelle Fehlorganisationen bewusst aufrechtzuerhalten, die eine unverzügliche Beachtung gerichtlicher Unterlassungsgebote unmöglich machen» hieß es. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden.

Eine Stellungnahme von Meta wurde angefragt und lag zunächst nicht vor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BGH verhandelt zu Falschbehauptungen in sozialen Netzwerken
Bundesgerichtshof

BGH verhandelt zu Falschbehauptungen in sozialen Netzwerken

Am obersten deutschen Zivilgericht geht es am Dienstag um ein Meme über Renate Künast - und die Frage, welche Ansprüche Betroffenen bei falschen Tatsachenbehauptungen gegen Facebook zustehen.

18.02.2025

Gericht verhängt Ordnungsgeld wegen AfD-Wahlparty
Medien

Gericht verhängt Ordnungsgeld wegen AfD-Wahlparty

Eigentlich hatte die Thüringer AfD zu ihrer Wahlparty alle Journalisten ausgeschlossen. Ein Gericht äußert Zweifel, dass es wirklich so war.

17.10.2024

Soziale Medien

Erfolg für Renate Künast im Rechtsstreit gegen Facebook

Die Grünen-Politikerin Renate Künast wehrt sich gegen ein Meme mit einem Falschzitat, das auf Facebook kursiert. Nun gab ihr das OLG Frankfurt im Berufungsprozess recht.

25.01.2024

Prozesse

Erfolg für Renate Künast im Rechtsstreit gegen Facebook

25.01.2024

Internet

US-Aufsicht FTC geht gegen Facebook-Konzern Meta vor

Das Unternehmen soll Datenschutz-Auflagen nicht korrekt befolgt haben. Nun muss Meta möglicherweise mit weiteren Restriktionen rechnen.

03.05.2023