«Landheldinnen» gesucht
Zum Internationalen Frauentag ruft die Landesregierung Frauen auf, sich um diesen Preis zu bewerben.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen sucht «Landheldinnen»: Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft die Landesregierung Frauen dazu auf, sich für diesen Preis zu bewerben. «Mit dieser Auszeichnung bringen wir Frauen ins Rampenlicht, die in ihren Regionen viel bewegen», sagte Hessens Heimatminister Ingmar Jung (CDU).
Alle zwei Jahre wird der Preis gemeinsam vom Netzwerk LandHessinnen und dem Heimatministerium verliehen. Er würdigt Frauen, die mit ihren Leistungen Vorbild und Motor für neue Ideen und Netzwerke in Hessens Dörfern und Kleinstädten sind. Ausgezeichnet werden sowohl Einzelpersonen als auch Projekte, Unternehmen, Institutionen oder Vereine, in denen Frauen eine prägende Leitungsrolle einnehmen.
Der Preis ist mit insgesamt 8.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 8. Mai 2026. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 11. September 2026 statt.