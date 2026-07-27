Mobilität

Landrat: Bund und Land fehlt Wille zur Verkehrswende

Die Kosten für den ÖPNV steigen deutlich. Warum der Verkehrsexperte des Landkreistages ein klares Bekenntnis zur Daseinsvorsorge vermisst.

In ländlichen Regionen sind Busse manchmal die einzigen öffentlichen Verkehrsmittel. Foto: Uli Deck/dpa
In ländlichen Regionen sind Busse manchmal die einzigen öffentlichen Verkehrsmittel.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Für eine echte Verkehrswende auf dem Land mangelt es aus Sicht des Karlsruher Landrats Christoph Schnaudigel an Geld und Entschlossenheit. «Ich sehe derzeit bei Bund und Land nicht den politischen Willen, diese Verkehrswende auch gerade im ländlichen Raum voranzubringen», sagte der CDU-Politiker, der beim Landkreistag Baden-Württemberg den Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität leitet. «In fast keinem Bereich sind Anspruch und Wirklichkeit so weit voneinander getrennt wie beim Öffentlichen Personennahverkehr.»

Opfer klammer Kassen

Der ÖPNV sei Daseinsvorsorge, sagte Schnaudigel der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist Lebensqualität, das ist Teilhabe, gerade auch im ländlichen Raum.» Deswegen müsste der ÖPNV eigentlich zur kommunalen Pflichtaufgabe gemacht werden - und damit von Sparmaßnahmen ausgenommen, sagte der Ausschussvorsitzende. «Das wäre eine konkrete Forderung.»

Solange er rechtlich als freiwillige Leistung angesehen werde, bleibe finanziell angeschlagenen Kommunen nichts anderes übrig, als dort zu streichen. Das sei allein der Haushaltssituation geschuldet, betonte der Landrat. Kein vernünftiger Kommunalpolitiker wisse den Stellenwert des ÖPNV nicht zu schätzen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Steigende Kosten

Die Kosten der Landkreise für den laufenden Betrieb beliefen sich den Angaben zufolge im Jahr 2024 auf 610 Millionen Euro. 2021 seien es noch 352 Millionen Euro gewesen. Hinzugekommen seien 552 Millionen Euro, die 2024 für den Ausbau eingesetzt worden seien (2021: 338 Millionen Euro).

Der neue Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung sei beim Thema Verkehr zwar realistischer als jener der Vorgängerregierung, sagte Schnaudigel. Er vermisse aber ein klares Bekenntnis des Landes zu einem guten Ausbau des ÖPNV und zu einer Sicherstellung des jetzigen Angebotes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Urteil: Aus für «Verkehrswende»-Volksbegehren war rechtens
Landesverfassungsgericht

Urteil: Aus für «Verkehrswende»-Volksbegehren war rechtens

Vor rund vier Jahren lehnte das Land Hessen ein Volksbegehren für eine Verkehrswende ab. Die Initiatoren beschwerten sich daraufhin vor den Staatsgerichtshof – der nun sein Urteil verkündete.

15.07.2026

Landrat Woide wirft dem Bund Realitätsverleugnung vor
Kommunale Finanznot

Landrat Woide wirft dem Bund Realitätsverleugnung vor

Hessens Landkreise warnen vor einer finanziellen Überlastung der Kommunen. Der frisch gewählte Verbandspräsident Bernd Woide verlangt: «Wer bestellt, muss bezahlen.»

21.11.2025

Vom Landkreistag kommt Lob für geplante Kommunalrechtsreform
Kommunen

Vom Landkreistag kommt Lob für geplante Kommunalrechtsreform

Innenminister Poseck kündigte vor wenigen Tagen die «umfassendste Kommunalrechtsnovelle seit zehn Jahren» an. Am Mittwoch wird der Gesetzentwurf Thema im Landtag.

17.11.2024

Migration

Hessens Landkreise befürworten Bezahlkarte für Flüchtlinge

Die bundesweite Bezahlkarte soll kommen - auch für Hessen. Die Landkreise stimmen sich derzeit über die Einführung mit dem Land ab.

04.02.2024

Migration

Landkreise kritisieren Flüchtlingspolitik aus Berlin

Die Flüchtlingspolitik sorgt weiter für Streit zwischen Kommunalverbänden und dem Bund. Es gibt schon «erhebliche gesellschaftliche Spannungen», sagt der Landkreistag. Er vertritt rund 57 Millionen Einwohner.

17.05.2023