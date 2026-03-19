Landtag berät über hohe Spritpreise

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag wollen bei der Plenardebatte heute über die aktuell hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs diskutieren. Dabei soll es etwa um die Fragen gehen, wie man gegen überhöhte Spritpreise vorgehen und die Abhängigkeiten von Öl und Gas verringern kann. Zu den weiteren Themen auf der Agenda zählt unter anderem die frühkindliche Bildung und Sprachförderung in Kitas.