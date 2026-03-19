Landtag berät über hohe Spritpreise
Am dritten Plenartag diese Woche soll es im Hessischen Landtag unter anderem um die hohen Energiepreise gehen. Zu den weiteren Themen zählt das Tanzverbot am Karfreitag.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag wollen bei der Plenardebatte heute über die aktuell hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs diskutieren. Dabei soll es etwa um die Fragen gehen, wie man gegen überhöhte Spritpreise vorgehen und die Abhängigkeiten von Öl und Gas verringern kann. Zu den weiteren Themen auf der Agenda zählt unter anderem die frühkindliche Bildung und Sprachförderung in Kitas.
Zudem soll auf Initiative der FDP-Fraktion über eine Liberalisierung des hessischen Feiertagsgesetzes gesprochen werden. Die Freien Demokraten machen sich dafür stark, das Tanzverbot an Sonn- und Feiertagen abzuschaffen und für den Karfreitag zu lockern. Dann müsse auch am Karfreitag nicht mehr mit Beginn des Kalendertages um 0.00 Uhr Schluss mit Tanzveranstaltungen sein.