Landtag lädt ein zum Blick hinter die Kulissen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Was passiert eigentlich hinter den Toren des hessischen Landtags? Das Parlament lädt an diesem Wochenende alle Bürgerinnen und Bürger ein zu «Tagen der offenen Tür». Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) kündigte ein großes Bürgerfest an, das im Zeichen des 80. Landesjubiläums in diesem Jahr steht. Der Eintritt zu den Tagen der offenen Tür ist frei.

Unter anderem kann die «Herzkammer der Demokratie», der Plenarsaal, besucht werden. An den Infoständen der fünf Landtagsfraktionen stehen die Abgeordneten für Bürgergespräche bereit.

Einen seltenen Einblick gibt es in die Baustelle des Stadtschlosses, das Teil des Parlaments ist. Normalerweise sind die historischen Räumlichkeiten während der Sanierungsarbeiten verschlossen. Zu den Tagen der offenen Tür können sich die Besucherinnen und Besucher durch die sonst nicht zugänglichen Zimmer aus der Zeit der Nassauer Herzöge führen lassen.