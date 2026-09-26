Familienfest

Landtag lädt ein zum Blick hinter die Kulissen

Ein Besuch in der «Herzkammer der Demokratie»: Am Wochenende dürfen alle Bürgerinnen und Bürger den Landtag in Wiesbaden erkunden. Auch das Stadtschloss öffnet seine Räume.

Einen seltenen Einblick gibt es in die Baustelle des Stadtschlosses, das Teil des Parlaments ist. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Einen seltenen Einblick gibt es in die Baustelle des Stadtschlosses, das Teil des Parlaments ist. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Was passiert eigentlich hinter den Toren des hessischen Landtags? Das Parlament lädt an diesem Wochenende alle Bürgerinnen und Bürger ein zu «Tagen der offenen Tür». Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) kündigte ein großes Bürgerfest an, das im Zeichen des 80. Landesjubiläums in diesem Jahr steht. Der Eintritt zu den Tagen der offenen Tür ist frei. 

Unter anderem kann die «Herzkammer der Demokratie», der Plenarsaal, besucht werden. An den Infoständen der fünf Landtagsfraktionen stehen die Abgeordneten für Bürgergespräche bereit. 

Einen seltenen Einblick gibt es in die Baustelle des Stadtschlosses, das Teil des Parlaments ist. Normalerweise sind die historischen Räumlichkeiten während der Sanierungsarbeiten verschlossen. Zu den Tagen der offenen Tür können sich die Besucherinnen und Besucher durch die sonst nicht zugänglichen Zimmer aus der Zeit der Nassauer Herzöge führen lassen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne Martina Feldmayer ist neue Vizepräsidentin im Landtag
Landtag

Grüne Martina Feldmayer ist neue Vizepräsidentin im Landtag

Nachfolgerin für die einstige Grünen-Spitzenpolitikerin Angela Dorn: Die Abgeordnete Martina Feldmayer rückt in das Präsidium des Landtags auf. Ein anderer Parlamentarier hat weniger Erfolg.

10.09.2025

Landtag will Verfassungsfeinden einen Riegel vorschieben
Parlamente

Landtag will Verfassungsfeinden einen Riegel vorschieben

Das Landesparlament schlägt ein mehrstufiges Verfahren vor, um die Verfassungstreue von Mitarbeitern der Abgeordneten und Fraktionen zu überprüfen. Präsidentin Wallmann erläutert die Einzelheiten.

12.08.2025

Wie Landtag und Verfassung vor Extremisten schützen?
Vorschläge

Wie Landtag und Verfassung vor Extremisten schützen?

Das Beispiel Thüringen zeigt laut Landtagspräsidentin Aras, wie extremistische Kräfte Spielräume nutzen. Welche Lehren Baden-Württemberg daraus ziehen könnte.

21.07.2025

Landtag

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann wiedergewählt

Mit seiner konstituierenden Sitzung hat der 21. hessische Landtag die Arbeit aufgenommen. Bei den ersten wichtigen Wahlen gab überwiegend große Zustimmung - eine Bewerberin fiel dagegen durch.

18.01.2024

Landtag

Abgeordnete rufen Bürger und Bürgerinnen zur Wahl auf

21.09.2023