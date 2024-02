Landwirte blockieren Lager von Lebensmittelkonzernen

Edermünde/Melsungen (dpa/lhe) - Landwirte haben in der Nacht zum Dienstag die Lager zweier Lebensmittelkonzerne im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen blockiert. Die Demonstrationen seien unangekündigt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

In Melsungen hätten bis zu 45 Fahrzeuge, darunter etwa 10 Traktoren, an der Versammlung teilgenommen und die Zufahrt zu einem Warenlager versperrt. Die Aktion war laut Polizei am Montagabend gegen 22.30 Uhr wieder beendet. In Edermünde demonstrierten die Landwirte laut Polizei seit 23 Uhr am Montag. Bis zu 50 Fahrzeuge blockierten die Zufahrtsstraßen zu einem Logistiklager. Auch am Dienstagmorgen waren noch etwa 20 Fahrzeuge vor Ort, sagte der Polizeisprecher.