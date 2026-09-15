2. Fußball-Bundesliga

Lange Pause: KSC-Stürmer Broschinski wird operiert

Bittere Nachricht für den Karlsruher SC: Moritz Broschinski wird monatelang fehlen. Die Luft in der Offensive wird dünner. Und am Samstag kommen die stark gestarteten Nürnberger.

Fällt wohl für den Rest des Jahres aus: Karlsruhes Moritz Broschinski. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Fällt wohl für den Rest des Jahres aus: Karlsruhes Moritz Broschinski. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss wohl für den Rest des Jahres auf Stürmer Moritz Broschinski verzichten. Der 25-Jährige habe sich nach Rücksprache mit mehreren Ärzten dazu entschieden, sich wegen seiner Probleme am Sprunggelenk noch in dieser Woche operieren zu lassen, teilte der Club mit. Die zunächst prognostizierte Ausfallzeit werde sich daher verlängern.

Man bedauere diesen Ausfall «natürlich sehr», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball bei den Badenern. «Mo hat sich vom ersten Tag bei uns sowohl mit seinen sportlichen Qualitäten auf dem Platz als auch mit seiner Art abseits des Platzes nahtlos in die Gruppe eingefügt.»

Die Luft in der Offensive wird dünner

Die Auswahl des neuen KSC-Trainers Maximilian Senft in der ohnehin nicht gerade üppig besetzten Offensive wird damit noch kleiner. Broschinski, im Sommer auf Leihbasis vom FC Basel aus der Schweiz gekommen, hatte beim 2:1 gegen Bielefeld am ersten Zweitliga-Spieltag direkt zwei Tore erzielt. Eine Woche später war er in Kaiserslautern (0:0) verletzt ausgewechselt worden.

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Die Sprunggelenkprobleme des Angreifers hatten sich zuletzt als Teilriss des hinteren Syndesmosebands erwiesen. Am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) treffen die Karlsruher auf den stark gestarteten 1. FC Nürnberg. Nach zwei deutlichen Heimniederlagen in Serie hoffen sie auf Wiedergutmachung.

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