Laster fährt auf Mittelleitplanke: A7 über Stunden gesperrt

Kassel (dpa/lhe) - Ein Tanklaster ist am Mittwochabend auf der A7 bei Kassel auf die Mittelleitplanke geprallt und hat dabei einen sechsstelligen Schaden angerichtet. Dabei kam es zu stundenlangen Sperrungen in beide Fahrtrichtungen, wie ein Sprecher der Polizei in Nordhessen sagte.