Laster mit 170 Waschmaschinen kippt um - Straße gesperrt

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Bundesstraße 311 bei Tuttlingen gesperrt worden. Autofahrer wurden nach Polizeiangaben umgeleitet. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall gegen Mitternacht schwer verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs, das mit etwa 170 Waschmaschinen beladen war, dauerte auch am späten Vormittag noch an. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 200.000 Euro.