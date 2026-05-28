Unfall auf Bundesstraße

Laster mit 170 Waschmaschinen kippt um - Straße gesperrt

Mitten in der Nacht fällt ein Laster samt Waschmaschinen-Ladung um. Was jetzt auf der B311 bei Tuttlingen los ist und warum Autofahrer Geduld brauchen.

Die B311 ist nach einem Lkw-Unfall teilweise gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die B311 ist nach einem Lkw-Unfall teilweise gesperrt. (Symbolbild)

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Bundesstraße 311 bei Tuttlingen gesperrt worden. Autofahrer wurden nach Polizeiangaben umgeleitet. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall gegen Mitternacht schwer verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs, das mit etwa 170 Waschmaschinen beladen war, dauerte auch am späten Vormittag noch an. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 200.000 Euro.

Das Fahrzeug kippte demnach aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve um und rutschte gegen eine Mauer. Dabei verteilte sich Treibstoff auf der Straße. Außerdem wurde ein Wagen beschädigt, der auf dem Gelände eines Autohauses stand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Laster steht nach Unfall quer auf Bundesstraße
Unfall

Laster steht nach Unfall quer auf Bundesstraße

Ein querstehender Sattelzug blockiert am Morgen in Osthessen die Bundesstraße 62 und die Anschlussstelle der Autobahn 7. Einige Stunden später gibt es für Autofahrer aber gute Nachrichten.

27.10.2025

Fahrer vom Handy abgelenkt? Zwei Verletzte nach Unfall
Verkehr

Fahrer vom Handy abgelenkt? Zwei Verletzte nach Unfall

Nach einem Auffahrunfall kommen zwei Menschen teils schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.

30.08.2025

Autofahrer flieht mit Tempo 170 auf Bundesstraße vor Polizei
Kriminalität

Autofahrer flieht mit Tempo 170 auf Bundesstraße vor Polizei

Eine Streife will nachts einen Autofahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten, rast er davon. Später stellt die Polizei fest, dass auch mit dem Kennzeichen etwas nicht stimmt.

14.04.2025

Auto und Laster stoßen zusammen - ein Schwerverletzter
Unfall

Auto und Laster stoßen zusammen - ein Schwerverletzter

Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße 83 in Nordhessen zusammen. Ein Gutachter soll die Hintergründe klären.

26.03.2025

Verkehr

Unfall auf Bundesstraße: Lastwagen verliert Öl

01.08.2023