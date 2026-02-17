Lastwagen bleibt in Wald liegen und sorgt für Vollsperrung
Winterchaos auf den Straßen: Ein Lastwagen steckt samt Ladung in einem Waldstück neben der Fahrbahn fest.
Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist in Riedlingen (Landkreis Biberach) wegen der winterlichen Straßenverhältnisse mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Die Landstraße 275 zwischen Gammertingen und Riedlingen sei vollständig gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Bergung des Lastwagens soll noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Demnach hatte der Lastwagenfahrer aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über den Lkw verloren. Der Lastwagen samt Ladung sei neben der Fahrbahn im Wald zum Stehen gekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Mann keine größeren Verletzungen davon, hieß es.