Unfälle

Lastwagen bleibt in Wald liegen und sorgt für Vollsperrung

Winterchaos auf den Straßen: Ein Lastwagen steckt samt Ladung in einem Waldstück neben der Fahrbahn fest.

Laut Polizei soll die Sperrung der Straße noch mehrere Stunden dauern. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Laut Polizei soll die Sperrung der Straße noch mehrere Stunden dauern. (Symbolbild)

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist in Riedlingen (Landkreis Biberach) wegen der winterlichen Straßenverhältnisse mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Die Landstraße 275 zwischen Gammertingen und Riedlingen sei vollständig gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Bergung des Lastwagens soll noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Demnach hatte der Lastwagenfahrer aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über den Lkw verloren. Der Lastwagen samt Ladung sei neben der Fahrbahn im Wald zum Stehen gekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Mann keine größeren Verletzungen davon, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall durch Niesanfall - Lkw verliert Ladung
Unfälle

Unfall durch Niesanfall - Lkw verliert Ladung

Ein Niesanfall sorgt für einen ungewöhnlichen Unfall auf der Autobahn: Leergutkisten landen auf mehreren Fahrstreifen, die Strecke wird gesperrt.

19.01.2026

Lastwagen auf A7 in Brand: Sperrung aufgehoben
Schwalm-Eder-Kreis

Lastwagen auf A7 in Brand: Sperrung aufgehoben

Ein Lkw gerät während der Fahrt in Brand. Der Fahrer kann sich vor den Flammen retten. Nach fünf Stunden Vollsperrung ist eine der drei Fahrspuren wieder befahrbar, nach drei weiteren auch der Rest.

05.08.2025

Baumstämme landen nach Unfall auf Straße - Sperrung
Verkehr

Baumstämme landen nach Unfall auf Straße - Sperrung

Reisende müssen auf der B30 bei Biberach mit Behinderungen rechnen. Dort ist ein Lastwagen verunfallt - mit wuchtiger Ladung.

03.06.2025

Umgekippter Lastwagen: Sperrung der A8 aufgehoben
Enzkreis

Umgekippter Lastwagen: Sperrung der A8 aufgehoben

Auf der Autobahn gerät in der Nacht ein Auto ins Schleudern und stößt mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mensch wird bei dem Unfall schwer verletzt.

03.02.2025

Unfall

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Vermutlich Reifen geplatzt

31.10.2023