Unfall durch Niesanfall - Lkw verliert Ladung
Ein Niesanfall sorgt für einen ungewöhnlichen Unfall auf der Autobahn: Leergutkisten landen auf mehreren Fahrstreifen, die Strecke wird gesperrt.
Neuenstein (dpa/lhe) - Ein heftiger Niesanfall hat auf der Autobahn 7 bei Neuenstein (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) einen Unfall mit erheblichem Sachschaden ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein Lastwagenfahrer dadurch kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke und riss dabei die rechte Seite des Aufliegers auf. Die geladenen Leergutkisten verteilten sich unter anderem über den rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender Lastwagen konnte den Kisten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und schleuderte die Kisten über die übrigen Fahrstreifen.
Die Autobahn in Richtung Süden musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Schäden an der Leitplanke und dem dahinterliegenden Windschutzzaun werden auf etwa 60.000 Euro geschätzt.