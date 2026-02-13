Verkehr

Lastwagen verliert 100 Getränkekisten bei Unfall auf A6

Ein Lastwagen fährt gegen eine Leitplanke und verliert seine Ladung. Welche Auswirkungen der Unfall auf den Verkehr hat.

Die Polizei sperrte die Autobahn für Aufräumarbeiten. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei sperrte die Autobahn für Aufräumarbeiten. (Symbolbild)

Feuchtwangen (dpa) - Rund 100 Getränkekisten sind bei einem Unfall von der Ladefläche eines Lastwagens gefallen und haben sich auf der Autobahn 6 nahe der Grenze zu Baden-Württemberg verteilt. Der Lastwagen war zuvor bei Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) gegen eine Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Autos seien über herabgefallenen Kisten gefahren, die auf beiden Seiten der Autobahn gelegen seien. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Wegen der Aufräumarbeiten werde die Autobahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn sei noch die rechte Spur befahrbar, so der Polizeisprecher. 

Warum der Lastwagen in die Leitplanke fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Ebenfalls konnten die Beamten zur Höhe des Schadens noch keine Angaben machen.

