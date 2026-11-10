Unfälle

Lastwagen durchbricht Absperrung - Zehn Autos beschädigt

Ein Fahrer kommt auf der A81 mit seinem Lastwagen von der Fahrspur ab. Er überfährt Warnbaken und verteilt sie auf der Fahrbahn - die werden zur Gefahr für andere Autos.

Nach dem Unfall war die Unfallstelle auf der A81 rund eine Stunde für Aufräumarbeiten gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Unfall war die Unfallstelle auf der A81 rund eine Stunde für Aufräumarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit seinem Lastwagen in eine Baustelle auf der Autobahn 81 gefahren und hat dabei zehn Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 59-Jährige am Montagabend einen medizinischen Notfall und fuhr in der Folge in die Baustelle auf der A81 bei Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt).

Der Lastwagen sei von der Fahrspur abgekommen, habe mehrere Warnbaken überfahren und diese auf beiden Fahrspuren verteilt. Zehn Autofahrer konnten laut Polizei nicht mehr ausweichen, ihre Wagen wurden beim Überfahren der Sperrungen beschädigt. Dabei sei ein Schaden von rund 220.000 Euro entstanden. 

Der 59-Jährige konnte laut Polizei danach noch von der Autobahn abfahren. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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