Unfälle auf der A81: Zwei Schwerverletzte und Sperrungen
Ein Überholmanöver endet dramatisch: Ein Autofahrer muss reanimiert werden. Warum die A81 Richtung Heilbronn gesperrt war.
Neuenstadt (dpa/lsw) - Bei einem versuchten Überholmanöver hat es am Vormittag auf der Autobahn 81 einem Unfall mit einem Schwerverletzten gegeben. Wie «SWR Aktuell» zunächst berichtete, musste bei dem Unfall bei Neuenstadt (Kreis Heilbronn) auch eine Person reanimiert werden.
Laut Polizei bemerkte ein Autofahrer beim Überholen ein Fahrzeug auf der linken Spur und brach den Überholvorgang ab. Dabei sei er mit dem Heck eines Lastwagens zusammengestoßen. Alle vier Personen im Auto wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Mindestens eine Person sei schwer verletzt worden und habe reanimiert werden müssen.
Die Fahrbahn Richtung Heilbronn war laut Polizei bis mittags gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. Zum Schaden sei noch nichts bekannt.
Bereits kurz zuvor hatte es auf der A 81 einen Unfall bei Eberstadt (Kreis Heilbronn) gegeben. Wie die Polizei mitteilte, zog sich dabei ein 41-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zu, drei weitere Personen im gleichen Auto erlitten leichte Verletzungen. Darunter sei auch der Fahrer des Autos gewesen, der aus noch unbekannter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren sei. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die A 81 sei deshalb in den Morgenstunden zeitweise in Richtung Stuttgart gesperrt gewesen.